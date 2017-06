Eiza González sufrió discriminación en su primer casting en EE.UU.

Eiza González, actriz y modelo mexicana, compartió en su cuenta de Instagram la experiencia que vivió durante su primer casting en Estados Unidos.

Como parte de la entrevista que ofreció a “Interview Magazine”, la actriz relata que la directora de casting le dijo que solo conseguiría trabajo en dicho país porque era bonita, esto porque no entendía el formato de audiciones en la Unión Americana.

González, confundida porque estaba acostumbrada a las audiciones en México, dijo que trabajaría “diez veces más fuerte” para probarle a aquella directora de casting que su talento iba más allá de tener una cara bonita.

Aquí la publicación de la mexicana:

Soy perfeccionista, lo que está mal a veces, pero muy bien en otras ocasiones. Era la primera audición que conseguí en Estados Unidos y es un formato distinto al que hay en México. En México, siempre hay una lectura de química; siempre lees con otro actor y usualmente es en un set. Aquí, tú lees con un director de casting mientras graban y algunos de ellos simplemente leen en blanco. A mí me dieron cuatro escenas y pensé que tenía que escoger una, porque así es en México. Iba aprendiendo mientras todo avanzaba, acostumbrarme a una industria completamente distinta y lo estaba haciendo tan bien como podía. Pero la directora de casting detuvo todo. Ella me dijo, “Tú probablemente vas a conseguir trabajo porque eres bonita”. Yo estaba como, “Qué significa eso?” Estaba tan enojada, hice una nota mental que nunca quería volver a escuchar eso otra vez. Yo estaba como, “te voy a demostrar”. Trabaja cada día para no caer en estereotipos. Me motivó a trabajar diez veces más fuerte.