Dos explosiones durante un concierto de Ariana Grande en Manchester (Video)

Según algunas informaciones difundidas en las redes sociales, las personas que asistían al concierto de la cantante pop Ariana Grande en el Manchester Arena esta noche huyeron presas del pánico al escuchar unos ruidos que parecían “explosiones”.

La Policía y los servicios de emergencia han llegado al lugar de los hechos. Los agentes de seguridad de Manchester han llamado a la población a mantenerse alejada del Manchester Arena mientras están trabajando para investigar lo sucedido.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE

