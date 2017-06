Diplo le responde a Katy Perry sobre su ránking sexual

Luego de que su otrora pareja Katy Perry ubicara a Diplo en el tercer y último puesto en su desempeño sexual, siendo superado por Orlando Bloom y John Mayer, el DJ de 38 años le contestó a la cantante californiana.

“Ni siquiera recuerdo haber tenido sexo”, dijo antes de compartir una foto en su cuenta de Twitter de él trepado en un poste sobre una multitud y agregó “Gané la medalla de bronce en las Olimpiadas de sexo”.

Katy Perry says Diplo is worse at sex than John Mayer and Orlando Bloom: https://t.co/zO1y4M9DgX pic.twitter.com/H3xQF29K3L

— THUMP (@thumpthump) 12 de junio de 2017