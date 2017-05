Detalles del fugaz romance que Angélica María tuvo con Bono

En una reciente entrevista con Ventaneando, Angélica María recordó el fugaz romance que tuvo con Bono de U2. Anécdota que fue narrada a detalle en marzo de este año por Life and Style .

“Fue cierto. El flechazo fue inmediato. Desde que nos vimos por primera vez, fue notorio su interés; Bono se abalanzó hacia mí, me abordó y comenzamos a hablar toda la noche”, dijo la actriz a Juan Carlos Villanueva durante una entrevista para Rolling Stone. El encuentro fue el 21 de noviembre de 1992, cuando U2 tocó por primera vez (en una de cuatro presentaciones) en el Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México.

“Acompañé a mi hija (Angélica Vale) al concierto y teníamos pases para backstage. Fue entonces que nos encontramos con Bono. En verdad a mí me sorprendió, pero no dejó de hablar. Todo el tiempo se comportó como un gran caballero. Nos dio pases para los siguientes conciertos”, declaró Angélica.

De acuerdo con el medio, Angélica María y Bono se frecuentaron durante todos esos días, ella lo visitó en su hotel durante los siguientes días: “Fui a cenar con él. Realmente fue encantador, muy simpático, tímido, sensible. Incluso, me pidió que subiera a cantar con él en algunos de esos conciertos. Quería mariachis. Finalmente no sucedió”.

Por unos cuantos años, Bono siguió buscando a Angélica María: “Me llamaba por teléfono con frecuencia. Fantaseábamos con vernos en algún momento, pero jamás pasó. No hemos vuelto a hablar”.

Uno de los chóferes que Ocesa pone a disposición de los artistas que trae a México le había contado años a trás a Juan Carlos Villanueva: “Yo traje (señalando a uno de los hoteles que se encuentran en Paseo de la Reforma) a la señora Ángelica María. La mandó traer Bono. Estuvo aquí por horas y luego la llevé a su casa”.