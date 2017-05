“Despacito” llega al No. 1 de Billboard

A su reinado en la lista mundial, hay que sumar la cantidad de listas Billboard latinas en las que Despacito también es número uno actualmente.

Pues por decimoquinta semana consecutiva esta canción con espíritu de balada pero con ritmo de reguetón está en cabeza de la lista Hot Latin Songs, seguida de El Amante, de Nicky Jam, y Chantaje, de Shakira junto a Maluma.

Además, también ostenta la primera posición en las listas Latin Airplay, Latin Digital Song Sales, Latin Streaming Songs y Latin Pop Songs.

The first (mostly) Spanish song to top the #Hot100 since the Macarena🙌 #BillboardNews pic.twitter.com/ZkYb7Tpfda

— billboard (@billboard) 16 de mayo de 2017