¿Demi Lovato se arrepiente de su pasado como estrella infantil?

Demi Lovato consiguió su primer trabajo con tan solo 8 años en el programa infantil Barney y sus amigos, lo que supuso el inicio de una precoz carrera que le llevó a convertirse años más tarde en estrella Disney. Pese a que su participación en las películas de Camp Rock y la serie Sunny, entre estrellas la catapultaron a la fama internacional, la cantante no está segura de que haberse iniciado tan joven en el mundo del espectáculo le allanara precisamente el camino para hacer un hueco en la industria musical, en la que ahora proyecta una imagen completamente desligada de la inocencia que se exhibía cuando se presentó por primera vez ante el público.

“Si pudiese elegir, no habría empezado tan pronto. La transición de estrella infantil a artista ‘mainstream’ no ha sido fácil. Tienes que encontrar tu propia identidad. Durante mucho tiempo te han moldeado y de repente tienes que definirte a ti misma, sin la guía de nadie y bajo la atenta mirada del mundo. Voy a cumplir 25 años. Es un cuarto de vida. Miro a mi futuro y a mi pasado y quiero compartirlo con mis seguidores, pero desde luego siento que he vivido más de lo que debería”, ha compartido con Susanne Daniels para YouTube en Cannes.

Una de las razones por las que Demi se siente más mayor de lo que refleja su edad oficial tiene que ver con los muchos obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse desde su adolescencia, marcada por sus adicciones al alcohol y otras sustancias. Ahora que acaba de celebrar cinco años sobria, la intérprete es consciente de que su éxito -tanto en el sentido profesional como en lo referente al cariño que le profesan sus fans- sería imposible si no hubiese conseguido desintoxicarse.

“Significa mucho para mí porque siento que el día que estuve sobria por primera vez, fue el día en el que comencé a vivir, así que en realidad me gusta pensar que solo tengo 5 años. Decidí contar mi historia y compartir todo por lo que he pasado para poder ayudar a otros. Muchas personas se me han acercado y me han dicho cosas tipo, ‘Mi padre está sobrio porque tú lo estás’, o ‘Estoy sobria gracias a ti’. Tiene muchísimo significado y me ha impactado mucho, no lo cambiaría por nada del mundo”, se ha sincerado con la directora de contenido propio de la red social.