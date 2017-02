Debut de Ruby incluirá dueto con Danna Paola y Belinda

A solo unos días de que se confirmará que la famosa quinceañera Ruby lanzará su primer disco a mediados de marzo, el representante de la ahora cantante, Rubén Rojas, confesó que la producción tendrá muchas sorpresas, incluyendo varios duetos con artistas muy famosos.

Rubén señala que “aunque muchos no confíen en Ruby” y hasta esperan que fracase, ella dará “una grata sorpresa como interprete” y su disco, que se lanzará en marzo, se convertirá en uno de los más exitosos del 2017.

“Por supuesto hay mucha gente que espera que todo salga mal y ella fracase, pero yo ya la escuché y aunque no tiene preparación la verdad no canta nada mal las rancheras, y lo principal es que tiene la chispa y carisma necesarios para convertirse en una estrella”, dijo.

“Llevo muchos años en el medio y soy uno de los managers más reconocidos, y eso es porque no manejo a cualquier celebridad, solo me intereso en representar a los que verdaderamente tengan talento y posibilidad de triunfar. Es por eso que me fije en Ruby, a la cual veo como una piedra en bruto que con unas cuantas talladas se puede convertir rápidamente en diamante”, confesó.

Rojas mencionó que artistas como Danna Paola y Belinda ya aceptaron grabar el dueto con Ruby, e incluso la próxima semana se reunirán en el estudio de grabación para tener lista la canción.

“Yo me acerqué a Ruby y le dije que su disco sería del género musical que más le gustara, no la iba a poner a cantar algo que no sintiera ni le agradara. Como a muchas jovencitas de su edad, su género favorito es el pop y por eso la mayoría de las canciones serán en ese estilo, aunque también habrá 2 o 3 temas gruperos”.

“Afortunadamente otras de mis representadas son figuras muy importantes como Belinda y Danna, a quienes les hablé del proyecto de grabar un dueto con Ruby y aceptaron encantadas”.

“Cada una grabará una canción con la quinceañera, los cuales serán los primeros dos sencillos. Serán melodías para bailar en las discos y en las fiestas, será una producción divertida, para el público juvenil y que impactará a los conocedores de la música”, confesó.

El productor comenta que además Ruby grabará con Belinda el video de la canción que interpretarán en conjunto. “La idea es lanzar la canción que grabará con Belinda como primer sencillo, con todo y el vídeo, y si pega (que seguramente lo hará) unos meses después grabar el video con Danna. Ruby se llevó muy bien con ambas, ya platicaron y esperan hacer una buena mancuerna que le guste al público”, dijo.

Ruby además adelantó que también están con platicas con El Komander, Espinoza Paz, Yuridia, CD9, entre otros artistas, para que también intervengan en la producción. “Las 13 canciones ya están elegidas y se pueden convertir en duetos sin problemas, esperemos más artistas que acepten integrarse porque hoy por hoy Ruby es una de las figuras más famosas, y sería muy bueno para ellos participar en la producción de una figura tan importante de las redes sociales”, puntualizó.