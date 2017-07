Concluye este domingo décima temporada de ‘Doctor Who’

Este domingo 2 de julio se transmitirá en América Latina el final de la décima temporada de la serie Doctor Who que mostrará por última vez al actor Peter Capaldi interpretar al Señor del Tiempo.

The Doctor falls (La caída del Doctor) como se titula el episodio final, “es un viaje muy movido. Hay acción, pero la acción es lo menor de todo. Es sobre lo que la acción provoca en la gente y al Doctor”, comentó el escritor Steven Moffat en un comunicado de prensa.

Para el cierre de esta entrega, el Señor del Tiempo y sus acompañantes “Bill” (Pearl Mackie) y “Nardole” (Matt Lucas), tendrán que enfrentarse a nuevas complicaciones como la amenaza del “Maestro” y “Bill” convertida en un cyberman.

De acuerdo con el documento, la actuación de Capaldi como Doctor Who ha sido una de las más queridas por los fans y ha recibido buenas reseñas por parte de la crítica especializada, sobre todo durante la novena temporada.

Capaldi ingresó al TARDIS (Time And Relative Dimensions In Space; “Tiempo y dimensiones relativas en el espacio” en español) en 2013, y dejará el icónico rol en el especial de Navidad de 2017, después de tres series. El británico fue presentado como el Dr. Who número 12. El final de temporada se transmitirá por Syfy.