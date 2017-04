Comentario de Justin Bieber sobre ‘Despacito’ genera controversia

Luego del éxito del remix de “Despacito” de Luis Fonsi, Justin Bieber y Daddy Yankee, el canadiense tuiteó: “Despacito”, número uno en todo el mundo ¡Gracias!”, comentario que no fue muy bien recibido por usuarios de las redes sociales, quienes recordaron su falta de profesionalismo en su reciente actuación en Puerto Rico, en donde quedó en evidencia su desconocimiento de la canción.

“Ni siquiera te sabes la canción”, “¡Por qué te atribuyes un éxito que no es tuyo”, “No es tuya (la canción), no tienes nada qué agradecer”, “Apréndetela y luego podrás agradecer”, “¿Por qué das las gracias tú?”.

Despacito #1 in the world. Thank you — Justin Bieber (@justinbieber) 24 de abril de 2017

El remix ‘Despacito’ es, como dice JB, un hit en el mundo, pues a tan sólo dos semanas de su lanzamiento, la radio y Spotify estallaron y en cuestión de días la convirtieron en la número uno. Es verdad que el tema es, desde febrero, uno de los más populares, pero Bieber la convirtió en un éxito a nivel mundial.