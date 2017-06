Coestrellas de la TV que no eran exactamente mejores amigos

Quienes crecieron viendo Drake & Josh de Nickelodeon se impactaron al saber que las estrellas, Drake Bell y Josh Peck, no compartían exactamente el amor fraternal que mostraban en escena.

A pesar de haberse reunido el año pasado en Grandfathered, parece como si Drake y Josh ya no fueran tan cercanos… o al menos no lo suficiente como para una invitación a una boda. Bell no estuvo presente en la boda de su coprotagonista con Paige O’Brien el fin de semana pasado, lo que llevó al actor ignorado a reclamarle a su amigo en unos tuits ya eliminados.

¡Incómodo!

Así que mientras cada fanático de la cultura pop reza para que sus estrellas favoritas de la TV sean tan cercanos fuera de cámara como en cámara, desafortunadamente ese no siempre es el caso. Algunos actores han tenido que enfrentar sus diferencias para ofrecernos los shows que protagonizan… otros no lo han llevado tan bien.

Sigue leyendo para descubrir quiénes no se llevaron bien… pero te advertimos que algunos de tus sueños quedarán destruidos para siempre.

JOSH PECK & DRAKE BELL, DRAKE & JOSH

Después de que una mitad del dúo de Nickelodeon no recibiera una invitación para la boda de Josh, el novio explicó por qué ya no pasan tanto tiempo juntos. “Cuando la gente nos ve a Drake y a mí juntos —y raramente pasa porque él trabaja y yo trabajo—, la gente dice, ‘¿Qué, qué están haciendo aquí?'”, compartió en el podcast de Allegedly.

“No tengo una buena respuesta para la gente, me lo preguntan todo el tiempo, ‘¿Dónde está Drake?'”, comentó. “Desearía tener una mejor respuesta, pero, ¿en casa probablemente? ¿Whole Foods? No lo sé”.

SHANNEN DOHERTY & JENNIE GARTH, BEVERLY HILLS 90210

Garth confirmó los rumores de una enemistad con su coprotagonista de Beverly Hills 90210 en una entrevista con E! News el año pasado. “Hubo momentos en que nos amamos mutuamente y momentos en que nos quisimos sacar los ojos”, dijo sobre sus años grabando la serie. Culpó sus enfrentamientos al hecho de que las dos son “mujeres fuertes e independientes”, pero dijo que ahora ya se llevan bien.

SHANNEN DOHERTY & ALYSSA MILANO, CHARMED

Ni siquiera el poder de tres pudo salvar a las hermanas originales de Charmed. Doherty estuvo en el show solo por tres temporadas antes de irse, y se dice a veces que la culpa es de sus roces con Alyssa Milano. En el momento Doherty no negó sus problemas con Milano, pero tuiteó que “no había drama” entre ellas dos después de que Milano participó en Watch What Happens Live y comparó el set de Charmed con estar en la preparatoria.

MARCIA CROSS & TERI HATCHER, DESPERATE HOUSEWIVES

Hubo muchos rumores sobre las peleas entre todo el elenco de Desperate Housewives, pero la más conocida fue cuando durante una sesión de fotos para Vanity Fair, Marcia Cross “la perdió” cuando movieron a Teri Hatcher al centro de la foto grupal. Aparentemente hubo cierta tensión con respecto al hecho de que Hatcher se ganaba más premios y portadas de revista que nadie, y Cross no pudo soportarlo. Si necesitas más evidencia de que algo estaba mal en el show, la firma de Hatcher no estuvo en los regalos que el elenco le dio al equipo al final de la serie.

CHAD MICHAEL MURRAY & SOPHIA BUSH, ONE TREE HILL

“Mi madre una vez me dijo que si no tienes nada bueno que decir, no digas nada”. Eso fue lo que dijo Sophi Bush en un episodio de Watch What Happens Live cuando le preguntaron sobre su ex esposo y ex coprotagonista, Chad Michael Murray. De alguna manera, a pesar de haberse divorciado después de solo cinco meses de matrimonio, estos dos lograron trabajar juntos durante cuatro años más.

CHARLIE SHEEN & SELMA BLAIR, ANGER MANAGEMENT

Los reportes dicen que Charlie Sheen despidió a Selma Blair con un ofensivo mensaje de texto. Él alegó que ella solo fue eliminada del show para que el personaje de Sheen fuera más interesante, pero ella amenazó con una demanda y alegó que la despidieron por quejarse de él.

LAUREN GRAHAM & SCOTT PATTERSON, GILMORE GIRLS

Odiamos tener que hablar de esto, pero Luke y Lorelai no eran tan Luke y Lorelai fuera de cámaras. No se odiaban y, a pesar de los rumores que se difundieron después de que Lauren Graham admitiera que quería que Lorelai se quedara con Christopher, no se llevaban bien. No eran los mejores amigos que todos soñábamos que fueran, al menos según Graham. “Está bien”, le dijo a TV Guide sobre su relación con Patterson. “Creo que estos personajes tienen muy buena química y eso no se refleja en nuestra química como personas. No somos íntimos”. De hecho, cuando le preguntaron si ella y Patterson son “mejores amigos”, Graham respondió con un gran “No”. Sueños. Destruidos.

ARIANA GRANDE & JENNETTE MCCURDY, SAM & CAT

En marzo, Jennette McCurdy le dijo a E! News que no había rencores entre ella y Ariana Grande, diciendo, “Éramos testarudas a veces, pero como si fuéramos hermanas”. Sin embargo, poco después de que se cancelara Sam & Cat, un episodio de la serie web de Jennette mostró a un personaje no muy bueno llamado Gloriana con una voz aguda y el hábito de no callarse al respecto de las chispas. Míralo y saca tus propias conclusiones.

ISAIAH WASHINGTON & PATRICK DEMPSEY, GREY’S ANATOMY

Todo el mundo recuerda que a Isaiah Washington lo despidieron de Grey’s Anatomy por comentarios ofensivos sobre T.R. Knight, pero no se sabe tanto que Washington hizo esos comentarios mientras peleaba físicamente con Patrick Dempsey. Los dos hicieron las paces y ahora bromean sobre el “incidente”, pero las cosas fueron muy tensas en ese momento.

AMERICA FERRERA & LINDSAY LOHAN, UGLY BETTY

Lindsay Lohan iba a aparecer en Ugly Betty por seis episodios, hasta que cortaron su participación a cuatro. Varios rumores culpan a Lindsay y a America por el cambio y citan un incidente en el que se suponía (o no) que Betty le bajara los pantalones al personaje de Lindsay y Lindsay no estaba usando ropa interior. Vanessa Williams también precisó que “America es una profesional consumada y si no tienes esa misma ambición… ahí es donde estaba el desbalance”.

WILL SMITH & JANET HUBERT, EL PRÍNCIPE DEL RAP

¿Recuerdan cuando la Tía Viv original misteriosamente desapareció del Príncipe del rap sin explicación alguna? Aparentemente Will Smith no le caía muy bien a la actriz Janet Hubert, y él no estaba muy entusiasmado con ella tampoco. Fue su decisión reemplazarla, y luego ella afirmó que nunca habría una reunión. Le dijo a TMZ, “Nunca haré nada con un idiota como Will Smith”.

GILLIAN ANDERSON & DAVID DUCHOVNY, THE X-FILES

Nueve temporadas es mucho tiempo juntos, así que pueden imaginarse que Mulder y Scully algunas vez se llegaron a cansar uno del otro. Sin embargo, parece que el problema desapareció cuando grabaron X-Files 2. Duchovny (quien se reunirá con Anderson para el revival de la serie) explicó en su momento. “Nos olvidamos de por qué nos odiábamos y solo recordamos por qué nos amamos”.

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Sex and the City, Tv Costar Feuds

Warner Bros.

SARAH JESSICA PARKER & KIM CATTRALL, SEX AND THE CITY

Siempre ha habido rumores sobre la enemistad entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, o entre Kim Cattrall y Kristin Davis, o cualquier combinación imaginable entre las cuatro. Usualmente el enfrentamiento “supuestamente” es por dinero, pero las actrices han descartado estos rumores. Kim Cattrall le dijo al Daily Mail del Reino Unido, “La gente no quiere creer que nos llevamos bien. Están muy comprometidos con la idea de dos mujeres exitosas peleando entre ellas. Que seamos mejores amigas, nos llevemos bien y hagamos felices nuestro trabajo no es tan noticioso”.