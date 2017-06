Cheryl Cole le rinde tributo a Liam Payne en su primer Día del Padre

Este domingo, Cheryl Cole tomó su cuenta de Instagram para desearle su primer Día del Padre a su novio Liam Payne.

Ambos tuvieron a su primer hijo, Bear, en marzo.

“Feliz primer Día del Padre, Liam”, escribió Cole, junto a una foto en blanco y negro de Payne. “Eres el papá más maravilloso y el mejor ejemplo para nuestro hijo. La manera en que te mira lo dice todo. La relación que tienen me derrite el corazón. Eres el centro de su mundo y te adoramos”.

Cole y Payne anunciaron el nacimiento de su hijo días después de que ella diera a luz y un día antes del Día de las Madres en el Reino Unido, durante el cual él escribió, “Estoy completamente conmovido por su increíble madre y cómo lo ha hecho durante todo esto, ella ha hecho mis sueños realidad”.

A principios de este mes, Payne habló sobre Bear y Cole en una entrevista en vivo con sus fans, hecha para promover el estreno de su video clip para Strip That Down.

“Diría que el momento del baño es lo más maravilloso, lo más divertido”, dijo. “Él es genial, el pequeño Bear, en los últimos días ha estado aprendiendo a reírse.El otro día le sacamos su primera risa. Poco a poco me he dado cuenta de que mientras me acerco a cargarlo el se ríe. Sonríe como su mamá y su mamá sonríe muy hermoso”.