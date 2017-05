Caitlyn Jenner confirma que no ha hablado con Kim Kardashian desde hace mucho tiempo

Caitlyn Jenner confirmó que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que habló con Kim Kardashian, quien dijo que tiene el corazón roto por la manera en que el libro de Jenner afectó a su madre Kris Jenner.

En las nuevas memorias de la mujer transgénreo, The Secrets of My Life, ella habla sobre su relación con su ex, escribiendo, “Le contaba a Kris sobre mis problemas con mi género antes de hacer el amor con ella”, pero Kris “insiste en que le tomó por sorpresa mi transición a Caitlyn”. Kris ha manifestado su enojo ante el libro, diciendo que todo lo escrito sobre ella es inventado. Kim defendió a su madre en el show de Ellen DeGeneres el mes pasado, y dijo que no ha hablado personalmente con Caitlyn desde hace semanas.

“Amo a Kimberly, creo que ella es una persona maravillosa”, dijo Caitlyn el jueves en el Today Show de Australia. “Pero, para ser honesta con ustedes, no he hablado con ella en mucho tiempo. Mantengo mi distancia. Estoy tratando de hacer una diferencia en el mundo y hay mucho drama en la familia Kardashian. Este es mi libro sobre opiniones de cosas que han pasado entre mi familia y yo. Cada vez que expreso mi opinión, ya sabes, con mi familia, no es tan fácil”.

Kim le dijo a DeGeneres que “siempre amará” a Caitlyn, asegurando, “Fue mi padrastro por muchos años. Me enseñó a tener carácter”. Pero también dijo, “Siento que ya no respeto la faceta que muestra ahora… siento que no había necesidad de un libro. Cuenta tu historia, pero no ataques a los demás”.

“Tengo el corazón roto por mi madre, porque siento que ha tenido que pasar por mucho”, dijo Kim. “Siento que es injusta, no dice la verdad”.

El mes pasado, Kim le dio “me gusta” a un tuit donde se leía, “Pregunta del año: ¿Cuándo Caitlyn va a hablar de sobre ella misma en vez de sobre el resto de las personas?”

Caitlyn reveló por primera vez en público si intención de vivir como una mujer transgénero en una entrevista con Diane Sawyer. Kris y otros miembros de la familia le mostraron su apoyo. Caitlyn le dijo a Sawyer que Kim “había sido la que más la había aceptado, con quien era más fácil hablar”. ¿Pero acaso ella les había ocultado su decisión?

Khloé Kardashian dijo en el show de Howard Stern el año pasado que la familia supo que Caitlyn iba a hacer su transición solo cuando vieron la entrevista de Sawyer.

Ella dijo durante una reunión para el documental de Caitlyn, I Am Cait, “Mencionaron que Bruce tenía un show sobre su transición, ahí fue la primera vez que lo supimos”.

“Nos sentimos traicionadas porque los hombres de negocio ya sabían”, dijo Khloé.

El mes pasado Caitlyn le dijo a Andy Cohen que los comentarios de Khloé a Stern la molestaron porque “nunca le mentí, sabes, si no le conté nada. Primero que todo, nunca preguntó”.

Y agregó que Khloé “no me ha hablado en dos años”.

Caitlyn también habló sobre su libro en The Talk este el miércoles. Dijo que fue “muy buena con Kris en el libro” y que los dos “no se hablan tanto como antes, pero estoy segura de que eso cambiará cuando todo se calme”.

“Las extraño a todas”, dijo. “Mi casa está abierta. Mis relaciones con algunos de los chicos son mejores que con otros. Pero creo que eso cambiará con el tiempo”.