“El Burro” Van Rankin se va de Hoy

Así es, el matutino Hoy se ha quedado sin un conductor. Se trata de Jorge “El Burro” Van Rankin quien esta mañana se despidió del programa.

Van Rankin explicó que su salida se debe a sus compromisos con la serie “40 y 20”.

“El día de mañana inician las grabaciones de esta tercera y cuarta temporada, son 10 semanas que me voy a ausentar del programa Hoy, ya le pedí al señor productor y a la gente, que cuando regrese no vaya ya estar ocupada esta silla, no sean así”, declaró.

Explicó que espera estar de regreso a finales de julio así como se hará tiempo para visitar a sus compañeros una vez a la semana durante estos días de ausencia.

Con información de agencias