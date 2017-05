Brad Pitt se pone cómico

Antes de la bomba lanzada por Angelina Jolie al solicitar el divorcio a Brad Pitt en septiembre pasado, el actor se divertía personificando a un excéntrico general de la milicia estadunidense en la cinta War Machine.

Ahora, las circunstancias son distintas, ya que se estrena cuando a nivel personal Brad Pitt atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida al divorciarse por segunda ocasión, peleando la custodia de sus seis hijos y alejándose del alcohol y las drogas, sustancias a las que era adicto y provocaron la separación.

La imagen actual de Pitt, tal como la mostró a GQ hace unas semanas, tiene mucho que ver con lo que vive hoy en día, ya que su personaje tiene poco que ver con el título de sex symbol que se ha ganado en Hollywood. Él aparece con el pelo completamente blanco para interpretar al general Glen McMahon basado en Stanley McChrystal.

Quería que Glen fuera algo más que sólo un hombre vistoso y dado que tuvimos la maravillosa oportunidad de usar las habilidades de comedia de Brad Pitt, las aprovechamos. Para mí, poderle dar a Brad un personaje que no tiene reservas y darle espacio para encarnarlo de la manera que sólo él puede fue realmente emocionante”, dijo el director David Michôd.

Con toques de sátira y humor negro, el actor protagoniza esta cinta de Netflix que se estrena hoy y está basada en una historia real: la del fallecido periodista Michael Hastings, quien escribió el artículo The Runaway General y después el libro The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan, mismos que sirven de base para esta producción.

Pitt encarna a McMahon, cuya imagen es retratada absurdamente exagerada y de alguna manera representativa de una idea más grande y quizás más preocupante, hablando de los intereses ocultos en una guerra.

Cuando platicamos con él, nos dijo que no había tenido muchos diálogos en ninguna película antes y verlo entregar tanto era inspirador para todo el mundo mientras estábamos grabando. Nos divertimos mucho haciendo las escenas donde McMahon está con su comitiva (conocida como The Bubble) porque eran muy absurdas. La película estaba caminando sobre una cuerda floja. Me emocionó la sensación de que estábamos haciendo una película que no se sentía como en otras”, agregó.

De acuerdo con el director, McMahon podría ser un personaje cómico, pero al mismo tiempo mantiene su postura de no tomar presos y es “sincero en su deseo de darle la vuelta a la guerra y revisar todo el aparato militar. Son esos contrastes que hacen que su personaje sea tan fascinante”.

Pero la terrible ironía es que cuanto más intenta hacer un bien, más caóticas resultan las situaciones, ya que McMahon es un general norteamericano en Oriente Medio, cuya egolatría y arrojo a toda prueba terminan catapultándolo al vacío, en especial cuando su prestigio militar y poder político desaparecen de un día para el otro a causa de una investigación periodística.

“Se siente que Brad está en constante tensión. Intenta incorporar los valores americanos de la valentía, de la aspiración y del progreso, sin embargo está mirando a su misión, caer desde los cimientos. Brad es un actor no verbal sumamente experto y por ello se sabe tanto sobre McMahon con sólo ver sus ojos y gestos.

Brad presenta una forma muy matizada de este personaje. Se hace eco de los arquetipos de películas clásicas, pero los utiliza para crear algo sutil y original”, señaló Jeremy Kleiner, productor ejecutivo de la cinta.

La sátira bélica dirigida por Michôd adapta la historia del carismático general Stanley McChrystal, líder de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, recordado por sus surrealistas ruedas de prensa.