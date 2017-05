Billboard Music Awards 2017: hora y canal para ver en vivo la gala

Las estrellas más populares de la música en inglés se reunirán este domingo 21 de mayo en el escenario del T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) para la edición en vivo y en directo de los Billboard Music Awards 2017.

Drake y The Chainsmokers parten como favoritos para la gala de los Billboard con 22 nominaciones cada uno.

La ceremonia será emitida en directo por la cadena ABC (en los EE.UU) y en América Latina TNT (en español) y TNT Series (en idioma original) transmitirán la ceremonia en vivo de la mano de Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez Govela en los horarios que indicamos a continuación:

Horarios:

Argentina 9 p.m.

México, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador 7 p.m.

Venezuela, Chile 8 p.m.

Costa Rica y Guatemala 6 p.m.

La ceremonia de los Billboard Music Awards 2017 también será retransmitida por TNT y TNT Live el lunes 22 de mayo en los siguientes horarios:

La conducción de los Billboard 2017 estará a cargo del cantante Ludacris y la actriz Vanessa Hudgens.

Who are our hosts @Ludacris and @VanessaHudgens excited to see perform at the #BBMAs this year? 🤔 pic.twitter.com/rIeynIzUOF

— BillboardMusicAwards (@BBMAs) 20 de mayo de 2017