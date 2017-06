Bárbara Mori se siente mejor que nunca siendo abuela

Bárbara Mori rechaza la idea de que por ser abuela ya perdió su atractivo sensual, le parece algo misógino y retrógrada, pues ella dice sentirse mejor que nunca.

La actriz comentó según reseña el tabloide Fama!: “Se dijeron muchas cosas, que mi atractivo se iba a acabar, que ya no iba a lograr conseguir ofertas de trabajo por haberme convertido en abuela. Me siento una mujer afortunada, en otros tiempos el convertirse en madre era sinónimo de ser sensual, sexy, considero que actualmente eso no tiene la menor importancia, soy una abuela joven, me siento bella y sensual”.

Bárbara ama inmensamente a su nieta: “Mila es una bendición que no esperábamos, es una niña hermosa muy amada por todos nosotros. Cuando la tuve en mis brazos fue como regresar el tiempo y tener por primera vez en mis brazos a mi hijo Sergio, soy una abuela inmensamente feliz”.