Bajista de U2 agradece a sus compañeros por apoyarlo con adicción

En un discurso sentido y sincero, el bajista de U2 Adam Clayton agradeció a quienes han sido sus compañeros de banda por cuatro décadas por haberlo apoyado durante su tratamiento y recuperación por abuso de alcohol años atrás.

“Tenemos un pacto entre nosotros”, dijo Clayton, de 57 años, al recibir un premio de MusiCares, la rama benéfica de la Academia de la Grabación, el lunes por la noche. “En nuestra banda, ninguno será una víctima. O todos nos vamos a casa, o ninguno se va. No dejamos a nadie atrás. Gracias por honrar esa promesa y permitirme estar en su banda”.

Terminó citando una letra que Bono, el vocalista de U2, escribió cuando la agrupación estaba comenzando: “If you walk away, walk away, I will follow”, o “Si marchas, márchate, yo te seguiré”. Y entonces sus compañeros lo acompañaron en el escenario para tocar “Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of”, ”Vertigo” y, de manera apropiada, “I Will Follow”.