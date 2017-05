Así luce Penélope Cruz como Donatella Versace

Según se anunció el pasado mes de marzo, la actriz española interpretará a la hermana menor del fallecido diseñador italiano en la tercera entrega del drama antológico de FX: The Assassination of Gianni Versace. Como el título indica esta temporada narrará el asesinato en 1997 de Gianni Versace en las escaleras de su mansión de Miami a manos del sociópata y asesino en serie Andrew Cunanan. Este rol marca el primer papel regular en televisión de Cruz, que en 2011 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como reconocimiento a su carrera.

En la fotografía, publicada por Entertainment Weekly una espectacular y rubísima Penélope Cruz posa con un vestido fucsia flanqueada por dos musculosos hombres enfundados en diminutos bañadores. La imagen muestra la piscina de Villa Casa Casuarina, la mansión de Miami Beach donde Gianni vivió y fue asesinado. Según informa la revista parte de la serie ha sido grabada en la villa, que actualmente acoge varios restaurantes y suites.

Completan el reparto Édgar Ramírez como Gianni Versace, el cantante Ricky Martin en el papel de su amante Antonio D’Amico y Darren Criss como el asesino Cunanan. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Storydebutará en 2018, unos seis meses después de la segunda entrega, Katrina.

Versace está basada en Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History (Favores vulgares: Andrew Cunanan, Gianni Versace y la mayor persecución fallida de la Historia de Estados Unidos), un libro escrito por la periodista de Vanity Fair Maureen Orth. Tom Rob Smith (London Spy) firma los dos primeros episodios y múltiples capítulos posteriores. Murphy, Nina Jacobson y Brad Simpson son los productores ejecutivos de este drama de Fox 21 Television Studios y FX Productions.