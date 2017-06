Así fue el reencuentro de Sergio Mayer con su hija este Día del Padre

Luego de varios meses de ausencia, en los que se rumoró acudió a rehabilitación por el consumo de sustancias nocivas, Sergio Mayer Mori reapareció en redes sociales y una de las fotos más esperadas por fin llegó: una imagen junto a su hija Mila.

Fue Natália Subtil, madre de la pequeña de seis meses de edad, quien compartió una fotografía de papá e hija reunidos este Día del Padre.



“Feliz Primer Día del Padre! Te amamos mucho “papá”!”, se lee junto a la imagen en la que la modelo brasileña aparece también sonriente.

El joven de 19 años no se ha expresado hasta el momento sobre su ausencia y los rumores que giraron en torno a la situación, sin embargo, en Instagram posteó: “They can say whatever they like, no it don’t matter. No matter at all… Guess Who’s Back”.

Hace unos días, Sergio Mayer Bretón, papá del joven, fue cuestionado sobre dicha ausencia y respondió: “Me parece delicado que expongan la vida de un joven porque en teoría debe tener anonimato. Si una persona que está en el anonimato en ese tipo de situaciones decide abrirlo, él es quien decide (hacerlo). Me parece muy grave que (…) hayan dicho, filtrado o hecho este tipo de (notas), me parece delicadísimo. Yo no puedo hablar de este tipo de cosas de mi hijo”, explicó.

Ante la insistencia de los medios, el ex Garibaldi confesó: “Tiene cuatro meses que no lo veo, yo estoy para apoyar a mi hijo en todo lo que decida y en todo lo que haga. Si ahora que regrese quiere continuar con su carrera o si se quiere ir de monje, lo que quiero es que sea feliz y eso es lo que a mí me interesa”, subrayó.