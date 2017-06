Así fue la reacción del hijo de Hilary Duff cuando se enteró que era famosa

Ser hijo de una celebridad no es cosa fácil, no obstante, cuando tienes solo 5 años de edad es quizás algo insustancial en tu vida pues no tienes noción de lo que significa la fama.

Tal es el caso de Luca, el hijo de Hilary Duff, quien al enterarse el papel que juega su madre para la industria del entretenimiento, reaccionó de manera divertida y peculiar.

“Pasé por él a la escuela y cuando íbamos en el auto me dijo, ‘Yo se cual es tu nombre’. Le respondí ‘Lo se’, pero el insistió, ‘No, tu nombre es Hilary Duff’, y yo sorprendida pensé, ‘¡Me descubrió!’, por lo que no supe qué responder”, dijo la protagonista de la serie Younger.

La estrella de la serie de Disney Channel Lizzie McGuire comentó que estaba segura que alguien le había dicho algo a su hijo con respecto a su carrera sin que ella se enterara, pero que al parecer, lo tomó con bastante naturalidad.

“Le contesté ‘Sí, ese es mi nombre’, acto seguido me guiñó el ojo como si alguien le hubiera dicho algo que yo no, así que no me quedó más que reír”, compartió la actriz durante el programa Despierta América.

Hilary confesó con ternura que en diversas ocasiones su hijo la había visto en portadas de revista o la televisión, pero que quizás no entendía lo que significaba eso hasta que alguien más se lo explicó.

“Es curioso porque ya me había visto en la portada de una revista cuando estábamos en un supermercado, pero creo que pensó que es algo que todas las mamás hacen y que al día siguiente aparecería otra mamá en la portada”, añadió.