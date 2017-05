Ariana Grande volverá a cantar en Mánchester

“Mi corazón, oraciones y mis más profundas condolencias están con las víctimas del atentado de Manchester y sus amados.

No hay algo que yo o alguien más pueda hacer para aliviar el dolor que están sintiendo o hacerlos sentir mejor.

Como sea, tiendo mi corazón y mis manos y todo lo posible que pueda darles será lo que quieran o necesiten de mí en cualquier sentido.

La única cosa que podemos hacer es elegir cómo dejaremos que esto nos afecte y cómo lo viviremos a partir de ahora.

He estado pensando en mis fans y en todos ustedes si parar en esta semana. La manera en la que han lidiado con esto ha sido más que inspiración y me hacen más sentir orgullosa de lo que creen

La compasión, amabilidad, amor, fuerza y unidad que han mostrado esta semana es exactamente lo opuesto a las genuinas intenciones que debió tomar el mal como lo hizo el lunes.

USTEDES son lo opuesto.

Lo siento por el miedo y dolor que han sentido por el trauma que también han experimentado.

Nunca seremos capaces de entender el porqué cosas como estas suceden porque no está en nuestra naturaleza, ¿porqué no nos podemos quedar en el pasado?

Nosotros no huiremos con miedo.

Esto no nos dividirá .

Nosotros no dejaremos que el odio gane.

No me quiero ir el resto del año sin ser capaz de ver y mantener mis fans, de la misma manera en la que ellos me mantienen.

Nuestra responsabilidad con esta violencia es juntarnos, para ayudarnos, para amarnos, para cantar más fuerte y vivir de manera mas amable y generosa que en el pasado.

Regresaré a la valiente ciudad de Manchester a pasar tiempo con mis fans y hacer un concierto de beneficencia en honor y para donar el dinero para las víctimas y sus familias. Quiero agradecer a mis compañeros músicos y amigos por ser parte de esta expresión de amor por Manchester.

Les daré los detalles y los compartiré tan pronto esté confirmado .

Desde el día en el que hicimos el DWT juntos, dije que este show, más que cualquier cosa, pretendía ser un lugar seguro para mis fans. Un lugar para que escaparan, celebraran, sanen y para sentirse seguros.

No va a cambiar.

Cuando veas a la audiencia en mis shows, veras una bella, diversa, pura y feliz audiencia. Miles de personas, increíblemente diferentes, están ahí por una razón, música

La música es algo que todos en la tierra podemos compartir.

La música nos sana. Nos junta, nos pone felices.

Así que seguiré con esto por ustedes.

Seguiremos en honor a los que perdimos, sus seres queridos, mis fans y todos los afectados en esta tragedia.

Ellos siempre estarán mi mente y mi corazón cada día y siempre pensaré en ellos en todo lo que haga por el resto de mi vida.”