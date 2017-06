Ariadne Díaz revela que la fama de su bebé ha superado la suya

El pequeño Diego Ornelas, primogénito de la actriz Aridne Díaz y Marcus Ornelas, ha causado gran furor en Instagram, al grado de que muchas personas se acercan a la actriz para ver de cerca a su hijo de un año de edad y no para pedirle una foto o un autógrafo a ella.

“Llego al pediatra y me dice una señora ‘Es Diego, ¿verdad?, ¿lo puedo ver?’ y se acerca el hijo de la señora y le dice: ‘mi amor ella es una actriz, él es Diego, ven”, relató Ariadne. Y agregó bromeando “Entonces yo ya soy una actriz y él es Diego”.

La actriz mexicana reconoció que tuvo que retractarse de su pensamiento inicial de no exponer al pequeño a los medios: “Sí, por eso no quiero decir cosas, porque luego me trago mis palabras. Cuando me decían ‘es que ábrele una cuenta en Instagram’ decía ‘no, es un bebé, qué le voy a estar abriendo’. Al principio ni fotos quería subir de él, menos abrirle cuentas. Conforme fui subiendo fotos y vi de verdad la (cantidad) de fans que tenía, dije ‘pues mejor le voy a hacer su cuenta a él’ y ahí se la voy a dejar, y el día que el crezca, él sabrá qué hacer con ella. Ahí comparto con las niñas que son sus fans”, explicó.