Anuncian una película live-action de Los Caballeros del Zodiaco

El sitio Screen Daily dio a conocer que Toei Animation se acaba de asociar con la productora china A Really Good Film Company (así se llama, no es broma) para llevar a la pantalla grande una versión live-actión de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco). Lo curioso es que la cinta no estará destinada al disfrute del público asiático, sino al de habla inglesa.

El reporte dice que la cinta estará producida por Yoshi Ikezawa y Joseph Chou de Toei Animation, junto al fundador de ARGF, Jeffrey Chan. La producción ejecutiva correrá a cargo de Tim Kwok de Convergence Entertainment, Miguel Faura y Kozo Morishita de Toei Animation.

Masami Kurumada, el creador del manga de Saint Seiya, afirmó que esta será una película dirigida a los fans que han apoyado la serie durante los últimos 30 años, “así como a la nueva generación de aficionados”.

“Después de casi dos años de desarrollar el proyecto con mis compañeros productores, todavía me parece surrealista poder trabajar en una tan fantástica franquicia de animación, de la cual yo mismo soy un gran fan”, afirmó Jeffrey Chan.

Los Caballeros del Zodiaco, como los conocemos en México, ha generado más de 1,100 millones de dólares desde 1986. Toei Animation ha producido más de 250 episodios de televisión y seis OVAs que fueron lanzadas en más de 80 países. Mientras que el manga original de Kurumada ha vendido más de 35 millones de copias.