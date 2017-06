Entre Andrea y Galilea responden y ponen en su lugar a Ernesto Laguardia

Después de varios años de pertenecer a Televisa y trabajar en uno de sus programas más importantes, el matutino ‘Hoy’, Ernesto Laguardia dejó de ser parte de la empresa de San Ángel y levó su talento a otro lugar, pero ya liberado se atrevió a contar la realidad sobre esa emisión.

Y es que pretendía volver a ‘Hoy’, pero algunas personas de dicho programa no lo querían cerca, entonces el actor y conductor expresó: “Hay personas que nada más son compañeros de verdad hay que decirlo muy claramente. Hay muchas cosas que no quisiera revivir, pero bueno (…) En este medio desgraciadamente se manejan egos e hipersensibilidades y cosas también difíciles que el público no ve y que piensa que todo es glamour, pero no lo es”.

Al parecer este mensaje fue una indirecta, pero todavía no se sabía para quién hasta que salieron a hablar sobre esta polémica Andrea Legarreta y Galilea Montijo, que no se quedaron de brazos cruzados y respondieron ante esta situación que las involucra.

Andrea aceptó que no tuvo la mejor relación con Laguardia, pero hizo énfasis en que en vez de andar hable y hable, mejor debería estar agradecido con Televisa y ya:

Entre los dimes y diretes de unos y otros, solo ellos saben lo que en realidad pasó, pero los televidentes saben a quién creerle.