Alex Lora y familia preparan reality show

Como si se tratara de los nuevos Kardashian pero más alejados que eso, llegará a la pantalla chica un reality show de Alex Lora y su familia. El fin es dar una imagen turística de México.

La familia Lora se puso la tarea de quitar a los extranjeros aquella mala imagen que tienen de nuestro país y de sus habitantes a quienes ven como “narcotraficantes o indios”, cita el portal Radio Fórmula.

El nuevo reality turístico-cultural estará estructurado por 10 episodios en los que la familia viajará por todo México.

No obstante, aún no ha fecha de estreno ya que el proyecto no cuenta con una distribuidora.