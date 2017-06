“Agradezco los insultos”: Martha Debayle responde a Sofía Niño de Rivera

Tras una semana de silencio, la locutora nicaraguense Martha Debayle contestó a los señalamientos hechos en su contra por la ‘standupera’ Sofía Niño de Rivera.

Durante la transmisión de su programa de radio, la también empresaria señaló que no estuvo en vivo durante cinco días debido a que asistió a la graduación de su hija y que por ese motivo no realizó ninguna aclaración formal hasta el momento.

“Como siempre les he dicho, todo pasa como tiene que pasar y siempre es perfecto. Estos días me dieron la oportunidad de entender y auto observarme. Lejos de estar molesta, me siento agradecida por todo lo que leí sobre mí”, dijo.

De acuerdo con su declaración, fue Rebeca, la productora, quien decidió eliminar la entrevista de la comediante, debido a que no brindan espacios para aquellos que desean violentar con agenda propia.

“Aquí siempre habrá espacio para todos aquellos que quieran generar cambios, pero para lo que nunca habrá lugar es para quienes quieren destruir con agenda propia, quitándole visibilidad a la causa. Por eso Rebeca, en mi ausencia, tomó esa decisión”.

Con respecto a la ola de insultos, comentó que se siente agradecida por “las palabras horribles” que le dedicaron, pues “es una extraordinaria oportunidad para crecer”, ya que la prueba la reencuentra con lo que es y su misión en la vida.

“Espero que esto sea un ejemplo para aquellos que viven situaciones dolorosas o violentas, los que no oyen los aplausos y no tienen la aceptación del mundo. Estos momentos son cruciales para crecer y ser mejores”, finalizó.