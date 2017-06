Agotados los boletos para concierto de Harry Styles en la CDMX

Los boletos para ver al cantante británico Harry Styles el próximo 1 de junio de 2018 en el Palacio de los Deportes de esta ciudad, ya se encuentran agotados.

La venta de los tickets para el público general empezó este viernes y a las pocas horas después de que inició la venta se acabaron, de acuerdo a la página oficial de Ticketmaster México.

El costo de las entradas osciló entre los 480 y los mil 980 pesos. Este, será el segundo concierto que realice el ex integrante del grupo One Direction, en la capital mexicana, en donde promoverá su álbum debut solista, que lleva su nombre y del que se desprende su éxito ‘Sign of the times’.

El espectáculo en la Ciudad de México es una de las 56 fechas que abrió el vocalista como parte de su gira ‘Harry Styles Live On Tour’, con el que llegará a otros sitios de Estados Unidos y Europa, se informó en un comunicado.

En mayo pasado, Styles deleitó con una velada íntima en el Lunario del Auditorio Nacional, en donde enloqueció a sus seguidores y rindió homenaje a las víctimas del atentado en Manchester, Inglaterra.