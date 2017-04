Actriz de “Pequeña Miss Sunshine” relató desgarrador momento en que su ex la violó

Todo empezó cuando hace algunas semanas, Abigail Breslin compartió un mensaje en Instagram donde dejó entrever que había sido víctima de violencia sexual.

En la publicación se lee una frase apoyando la campaña para concientizar y hacer un llamado a romper el silencio.

“No estás obligado a mantener relaciones sexuales con alguien con el que tienes una relación. La cita no es un consentimiento. El matrimonio no es un consentimiento”.

“Re: Las violaciones sexuales que han sido denunciadas son las únicas que cuentan (un comentario escrito en mi última publicación de Instagram).

Yo no reporté la violencia sexual que viví. No la denuncié por muchas razones.

Primero que nada, estaba completamente en shock y en negación. No quería verme como una ‘víctima’, así que lo suprimí y pretendí que nunca había pasado. Dos, estaba en una relación con mi violador y temía que no me creyeran. También temí que si mi caso no llegaba a nada, él se enteraría y encontraría la manera de lastimarme. Tres, sabía que esto lastimaría mucho a mi familia y amigos y no quería que pasaran por esto.

Yo fui diagnosticada con PTSD hace un año atrás. He progresado mucho desde que el evento ocurrió, pero no pretenderé que no es algo con lo que lucho hasta ahora, con lo que tengo recuerdos, aún tengo hasta pesadillas. Aún salto cada que alguien me toca inesperadamente, incluso si es mi mejor amigo dándome una palmada en el hombro.

Decir que las violaciones reportadas son las únicas que cuentan, contribuye a la ideología de que los sobrevivientes de violaciones no reportados no importan. Es injusto, falso e inútil.

Las violaciones sexuales no denunciadas cuentan. Las denunciadas también. Fin de la historia”.