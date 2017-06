Actriz de ’13 Reasons Why’ habla del suicidio de ‘Hannah Baker’

La actriz australiana Katherine Langford es uno de los grandes nombres televisivos de 2017, tras haber debutado interpretativamente en 13 Reasons Why (Por 13 Razones) sorprendiendo a todo el mundo con su talento al dar vida a la malograda joven Hannah Baker, un personaje al que le debe todo… y del que le costó mucho despedirse.

Por 13 Razones está siendo una de las series más polémicas y populares al mismo tiempo. Y en gran parte se lo debe a la explícita escena final en la que Hannah Baker decide quitarse la vida cortándose las venas en la bañera, en lugar de con una sobredosis de pastillas como en el libro de forma menos aparatosa y sensible.

Creo que visceral es una buena palabra para describir (la escena). No creo que jamás hubo algún momento en el que no quisiéramos mostrar el suicidio de Hannah porque entonces no estaríamos siendo fieles a la esencia de la serie” relata Langford en una entrevista para Deadline.

La actriz de la serie de Netflix siente además que hicieron lo correcto.