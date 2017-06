Aaron Carter terminó en el hospital justo después de que sus fans criticaran su cuerpo

En el pasado, Aaron Carter ya se ha sincerado sobre los motivos detrás de su extrema delgadez, asegurando que todo se debe a que sufre de una hernia de hiato desde los 19 años. “Es una dolencia relacionada con el estrés que afecta directamente a mi apetito, así que tendré que disculparme por ser como soy. Básicamente tengo un desorden alimenticio”, explicó en Twitter hace unos meses luego que las redes sociales se llenaran de diversas teorías que buscaban explicar el por qué detrás de su contextura.

A pesar de haber aclarado el motivo de su apariencia, los fans no le han dado tregua y han continuado con las burlas.

El pasado jueves 22 de junio, Carter fue hospitalizado justo después de dar un show en Syracuse, Nueva York, luego que algunos fans le hicieran bullying debido a su apariencia.

El intérprete de I Want Candy tomó Twitter para explicar, bastante molesto, lo que había sucedido.

“Estoy totalmente herido por culpa una supuesta fan que me acabo de encontrar”, escribió Carter en Twitter el jueves por la noche. “Ella no se dio cuenta que yo estaba escuchando, y dijo que luzco como si tuviera cáncer. Esto crítica corporal. Ustedes me están haciendo bullying. Ya he hablado de mis problemas médicos”, dijo.

Y continuó señalando, “Literalmente he tenido la peor semana de mi vida, mi padre murió, el aniversario de la muerte de mi hermana fue el 6 de junio y la gente critica mi cuerpo”.

Horas después, el hermano de Nick Carter le dijo a sus seguidores que se dirigía a la sala de emergencias para “un pequeño chequeo”, y compartió fotos suyas en una silla de ruedas y en una cama de hospital.

“Me recuperaré”, dijo, antes de prometer, “trabajaré para hacerme más grande físicamente”.