5 clásicos que merecen un “remake” ¡Ya!

Incluso antes de comenzar, las expectativas ya están demasiado altas y la lengua de los críticos muy afilada.

El detalle está en que si sale bien, director, productor, guionistas y actores pueden saborear la gloria, y nuevas generaciones pueden identificarse con viejas historias. Tal fue el caso de Ocean’s 11 (2001) de Steven Soderbergh, la película basada en la Ocean’s Eleven de Lewis Milestone, que revivió el espíritu de un Rat Pack muy bien reencarnado, y cuyo éxito le aseguró dos secuelas. Y de Scarface (1983) de Brian De Palma, basada en la película homónima de Howard Hawks de 1932. Si estuviera en nuestras manos, estas serían las películas a las que, por insana curiosidad de ver si logran hacer una versión mejor, o simplemente porque nos parece que se merecen ser vistas con nuevos ojos, nos gustaría que les hicieran un remake:

Ghostbusters(1984). Dir: Ivan Reitman. ¿Quiénes pueden ser cuatro cazafantasmas dispuestos a salvar a Nueva York? Por supuesto que Jason Segel (Forgetting Sarah Marshall), Seth Rogen (Knocked Up), Justin Timberlake (Social Network) y Michael Ealy (The Good Wife), mientras que para el papel de Sigourney Weaver, la exótica Mila Kunis (Black Swan) parece una buena opción.

Splash (1984). Dir: Ron Howard. Una aventura fantástica protagonizada por una rubia sirena de piernas largas, Daryl Hannah y un hombre dispuesto a todo para rescatarla, Tom Hanks. En 2011 esta pareja prefectamente podría ser encarnada por Blake Lively (Gossip Girl) y Joseph Gordon-Levitt (Inception).

Shallow Grave (1994). Dir: Danny Boyle. No puede faltar un thriller británico, menos si puede ser actuado por Emma Watson (Harry Potter), en el papel de Kerry Fox, James McAvoy (The Last King Of Scotland), como el seductor Ewan McGregor, y Jamie Bell (Billy Elliot), quien fácilmente podría hacer el papel de Christopher Eccleston.

Titanic (1997). Dir: James Cameron. ¿Hace falta un nuevo Titanic? Probablemente no, pero nos encantaría ver cómo Emily Blunt (The Devil Wears Prada) y Ryan Gosling (Blue Valentine) se verían interpretando los papeles de Kate Winslet y Leo Di Caprio.

Interview With The Vampire (1994). Dir: Neil Jordan. Y como están de moda los vampiros, y el mundo se merece una historia más digna, nada mejor que una nueva versión de la novela de Anne Rice, esta vez protagonizada por Alexander Skarsgård (True Blood), Christian Bale (The Fighter), Javier Bardem (Biutiful) y la pequeña Elle Fanning (Somewhere), asumiendo los roles de Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas y Kirsten Dunst respectivamente.