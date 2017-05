Wolfsburgo paga 22.5 mdd por John Brooks

El defensa John Brooks dejó el Hertha Berlin para firmar con el Wolfsburgo en lo que presuntamente es una cifra récord para un jugador de Estados Unidos.

El estadounidense de 24 años se unirá al Wolfsburgo con el que firmó hasta 2022, después de cinco temporadas con el Hertha.

