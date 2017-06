‘Ver de fuera al Tri me hizo valorar’: Carlos Vela

Carlos Vela reapareció ante los medios de comunicación luego de varios años sin hacerlo y aseguró que ya se encuentra en una etapa de madurez importante y que ahora disfruta todo lo que hace dentro y fuera de la cancha.

“He encontrado la madurez que había buscado, estoy muy contento en un momento muy bueno en lo personal y en lo deportivo, tengo muchas ganas de ayudar al equipo y de trascender.

“El tiempo, los años, es lo que más te hace madurar, el vivir momentos buenos y malos, adversidades, de todo eso se aprende, absorbemos lo que te hace bien. He encontrado el equilibrio, con una familia, jugar en Europa, ver de fuera a la Selección me ha hecho valorar y en el momento en el que me sentía preparado, les comenté que quería estar y a partir de ahí epezamos de cero. Estoy buscando conseguir cosas importantes, estoy disfrutando y es la parte que más influye, me siento muy feliz y puedo demostrar lo que soy”, dijo el delantero en conferencia de prensa.

Vela, quien no estuvo en el proceso mundialista anterior porque se negó por tres años a jugar con el Tri, mencionó que él y sus compañeros están comprometidos a hacer un buen papel tanto en la Eliminatoria como en la Copa Confederaciones.

“Ya no sólo yo, todos mis compañeros estamos en un nivel muy alto, quien juegue lo va a hacer bien, yo me quedo tranquilo. Hemos conseguido hacer un gran grupo, que confía mucho en que vamos a buscar contra cualquier rival la victoria y lo vamos a demostrar. México tiene que salir en cada partido a buscar la victoria, y si nosotros nos gustamos, vaos a gustar a la gente. Cada día vemos mas cerca conseguir algo muy bonito”.

El ‘Bombardero’ no quiso comparar el proceso rumbo a Brasil 2014 con el paso que ahora lleva la Selección camino a Rusia 2018.

“Es complicado comparar porque no estuve antes y ahorita sí. Fácil no es nunca, los resultados se nos han dado, estamos en una buena posición, pero nadie nos ha regalado nada, es mérito nuestro. Estamos por el buen camino, seguir así en estos dos partidos y ojalá podamos encontrar el pase lo más rápido posible”, señaló.