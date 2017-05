Tri Sub 20 irá al Mundial de Corea incompleto

El poco apoyo de los equipos de la Liga MX a las diferentes Selecciones se ha empezado a convertir en cotidiano, pues ahora la Sub 20 fue la afectada porque algunos clubes no prestaron a varios de sus jugadores para el Mundial que se celebrará en Corea del Sur.

Para el torneo que se realizará a partir del 20 de mayo, Marco Antonio Ruiz, técnico del representativo juvenil, no podrá contar con jugadores de la talla como César Montes, Jorge Sánchez y Érick Aguirre, futbolistas que dan la edad y que no recibieron el permiso.

El estratega confesó que le hubiera gustado contar con el zaguero de Rayados, pero aseguró que perdió la esperanza de tenerlo desde hace mucho porque nunca lo dejaron estar en las distintas concentraciones del proceso.

“Me hubiera gustado contar con él, pero las circunstancias y los tiempos no se acomodan para tenerlo y por eso me adapto a lo que tengo y espero cumplir las metas.

“Ya tiene mucho tiempo que tengo superado eso, me enfoco en lo que tengo porque nunca tuve la opción de contar con él en todo el proceso. Entiendo que es un joven importante para el Monterrey, es figura, subcapitán y se está desarrollando bastante bien”, aseveró.

Además, dejó entrever que Jorge Sánchez y Érick Aguirre, jugadores de Santos y Pachuca, respectivamente, tampoco estarán en la Copa del Mundo a pesar de que dan la edad, pues su participación depende del futuro de sus equipos.

“Los casos de Jorge Sánchez y Érick Aguirre son similares y no tengo la certeza, entonces yo me enfoco en lo que tengo a la mano y no me puedo preocupar por lo que no depende de mí”, dijo.