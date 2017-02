Tri busca dar alegrías a paisanos en EU con duelo vs Islandia

Estados Unidos es la segunda casa de México, le pese a quien le pese. El Tri se siente cómodo jugando en tierras que hoy son ‘enemigas’, por los problemas políticos para los mexicanos.

El Tricolor jugará por primera vez en su historia en Las Vegas, Nevada, ciudad que se le da muy bien al deporte mexicano, pues aquí Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, y otros grandes boxeadores de nuestro país han alcanzado la gloria.

La Selección Mexicana quiere brindarle a la afición azteca una alegría y que con ello olviden por un momento los problemas que están atravesando, debido a las reformas que está haciendo el presidente Donald Trump.

“Sabemos que hay problemas con todo lo que se ha venido presentando, y nosotros esperamos darle alegrías a toda esa gente que la verdad lo necesita.

“Es un duelo muy importante, sabemos que nos podemos sentir como en casa (en Estados Unidos) y esperamos poder regalarle ese triunfo al pueblo mexicano”, declaró a RÉCORD Alan Pulido.

Si bien México no jugará con su equipo estelar esta noche frente a Islandia, Pulido toma esta oportunidad para poder recuperar el terreno que perdió durante los dos años que estuvo ausente de los llamados al Tricolor.

“Estuve dos años ausente de la Selección y cualquiera de las dos competencias para mí serían muy buenas, para mostrar mi nivel y de qué estoy hecho.

“El profe Osorio tiene su esquema bien planteado con el sistema de rotaciones y eso nos ayuda a todos porque si no fuera así no le daría oportunidad a todos y no estaríamos acá, entonces hay que aprovechar la oportunidad y jugar lo mejor posible”, agregó.

Pulido lleva un gol en el presente torneo con el Guadalajara, pero su aporte en Chivas no sólo ha sido con goles, por lo que aseguró que esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección contra Islandia, le llega en buen momento.

“Me siento bien, en un muy buen momento futbolístico, he ido creciendo en mi nivel con Chivas”, apuntó el delantero del Rebaño y del Tricolor.