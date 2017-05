Tigres va por la sexta… estrella: Inge

Tigres enfrentará el clásico regio con la posibilidad de sumar su sexta caída en fases finales ante Rayados; sin embargo, el presidente del club, Alejandro Rodríguez, mencionó van por la por la sexta, pero estrella, señalando el escudo de los felinos.

Y es que ante el rival de la ciudad, los auriazules han caído en el Clausura 2003, 2013 y 2016, así como en el Apertura 2015 y en la Copa MX del Apertura 2013, pero para el Inge, la estadística no cuenta.

“Las estadísticas la manejan ustedes, siempre lo he dicho. Para mí, la realidad es el juego de mañana, que la estadística no cuenta. Hay elementos en favor o en contra que pueden darle un tinte a esta Clásico, el 111. En triunfos y perdidas estamos empatados, entonces siempre es tema el seguir llevando una estadística. Nosotros vamos por la sexta, pero estrella y es a lo que vamos, no a otra cosa”, señaló el Inge en conferencia de prensa.

El directivo del cuadro de la UANL mencionó que el objetivo de este torneo es salir campeón, mismo que significaría el bicampeonato del club para unirse a León y Pumas como los únicos equipos que lo han logrado en torneos cortos.

“Sí, León y Pumas. Ese es uno de nuestros objetivos, pero nuestro objetivo cuando entramos a un torneo, es lograr el campeonato, eso lo puedo decir con toda tranquilidad, si no entras a ganarlo, ¿para qué entras? Hay ocasiones que no se da, gana uno de 18 y a ustedes no les gusta la palabra subcampeón ni tercer, cuarto lugar, solo uno, el de mero arriba”, indicó.

Por último, cuestionado sobre si de la serie ante Rayados sale el campeón, el Inge mencionó que “si está Tigres, sí”.