Selección de EU, con trato VIP en CDMX

La Selección de Estados Unidos, antes de enfrentar a Trinidad y Tobago

🎼Hey ho hey ho to Mexico we go🎼 @ussoccer #OneNationOneTeam pic.twitter.com/tWMLYWN6Ew

Los dirigidos por Bruce Arena arribaron la tarde de este viernes a su destino y se les observó salir del hangar presidencial en un camión plateado, escoltados por varios elementos de seguridad en motocicletas.

El trato recibido no es común para todos los representativos nacionales que enfrentan al Tri en el Estadio Azteca.

Wheels up to Mexico City ✈️✌️#USAvMEX rivalry renews in two days. pic.twitter.com/Jzb82OdF5F

— U.S. Soccer (@ussoccer) 9 de junio de 2017