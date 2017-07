‘Se vio clarísimo que el VAR no fue justo’: Guardado

Tras haber perdido contra Portugal en el duelo por el tercer lugar de la Copa Confederaciones, el mediocampista Andrés Guardado habló sobre la polémica jugada deHéctor Moreno, quien fuye derribado en el área lusa, y donde el silbante decidió no marcar penalti ni revisar la acción con el VAR.

El también capitán del Tricolor catalogó de injusto que el penalti de los lusos se revisará con la tecnología y la caída de Moreno no.

“(Al VAR) lo implementaron en este torneo como experimento y a raíz de esto seguramente cambiarán ciertas cosas porque por más que lo quieran hacer justo se vio clarísimo que no fue justo”, afirmó Andrés.

“No porque acertó o no el árbitro sino, ¿por qué revisar con ellos y con nosotros no?, es algo que me parece va más allá de las reglas del juego”, añadió Guardado.

Una vez que la Selección Mexicana se quedará con el cuarto lugar de la competencia enRusia, Guardado afirmó que les faltó sacar mejores resultados, pero resaltó la capacidad y esfuerzo de la plantilla dentro del campo.

“Creo que nos quedamos cortos de cierta manera en resultados, pero por el desempeño en el campo, en competitividad, en jugar de tú a tú a cualquiera, nos vamos contentos. Después es más que claro que hubiéramos querido estar más arriba, mínimo el tercer lugar”, sentenció.