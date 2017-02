Se viene el Tazón de la Amistad

Todo se encuentra listo para este 11 de febrero, se juegue el primer “Tazón de la Amistad” Flag Football Victoria, esto con motivo del Día del Amor y la Amistad a celebrarse en próximas fechas.

Este primer Tazón de la Amistad, se realizará en el Campus Norte de la ULSA Victoria y la categoría será mixta 7vs7. Se premiará al mejor jugador del torneo, así como a la mejor ofensiva y mejor defensiva.

El primer lugar tendrá de premio un trofeo, playeras de campeón y reconocimiento mientras que el segundo lugar se llevará trofeo y reconocimiento, finalmente al tercer lugar se le premiarán con medallas y reconocimiento.

Los grupos están conformados de la siguiente manera: Grupo A, están Azules, Ducks, Toledos Team y Alabama. Mientras que el sector B están los equipos de Texanos, Leones, Fénix y Compitas.

Rol de la primera jornada

Grupo A

9:00 Azules vs Toledos Team

10:00 Alabama vs Ducks

Grupo B

9:00 Fénix vs Texanos

10:00 Leones vs Compitas