Sané se disculpa por arruinar jugosa apuesta de 34 mil euros

Leroy Sané, extremo del Manchester City, arruinó la gran apuesta de un aficionado que ganaría 34 mil 200 euros si el Atlético de Madrid derrotaba al Bayer Leverkusen 4-2 y los Citizens hacían lo propio contra el Mónaco con un 4-3.

El futbolista alemán anotó el quinto para los ingleses, dejando un marcador final de 5-3 para los pupilos de Guardiola, lo que significó que esta persona no pudiera cobrar su jugoso botín, por el que solamente había invertido 2 euros.

Sané, al entererase de lo sucedido, se disculpó a través de Twitter con el siguiente mensaje: “Leí lo que sucedió en los periódicos…lo siento por ese pobre hombre”.

I read about it in the newspapers … sorry for that poor guy 🙈😅 #inSané pic.twitter.com/Kx6X87Gti3

— Leroy Sané (@LeroySane19) 22 de febrero de 2017