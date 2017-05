Roberto Osuna logra su séptimo rescate del año

Kendrys Morales bateó un jonrón de dos carreras y los Azulejos de Toronto superaron 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Seis de los primeros ocho bateadores de los Azulejos se embasaron ante el abridor de Milwaukee Jimmy Nelson (2-3). Toronto fabricó dos carreras en el segundo, pero los Cerveceros sacaron a un corredor en el plato y Nelson ponchó al venezolano Ezequiel Carrera para limitar el daño.

— Blue Jays (@BlueJays) 24 de mayo de 2017