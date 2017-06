Regresa Neri a Rayados

Neri Cardozo regresará al equipo donde más títulos ha logrado obtener en el futbol mexicano, tras haber permanecido un año a préstamo con el Querétaro, donde también ganó una Copa MX.

El volante de origen argentino reveló que está dentro de los planes de la Pandilla para el Apertura 2017, algo que lo tiene contento y sumamente motivado.

“Sí, ya me confirmaron la vuelta (a Rayados). Siento una alegría como en el primer día que vine al club, quiero volver a mi casa, quiero volver a salir campeón y agradecerle a la directiva y al técnico que confiaron en mí”, comentó el mediocampista.

El originario de Godoy Cruz, ha vivido su mejor etapa en el futbol mexicano defendiendo la playera albiazul, pues llegó al Monterrey para el Bicentenario 2010, donde Rayados hizo un torneo espectacular y fue superlíder, pero fue eliminado en la Liguilla en cuartos de final.

Al siguiente torneo fue parte fundamental en la obtención del título del Apertura 2010 y también logró el tricampeonato de la Concachampions en 2011, 2012 y 2013, acudiendo a tres Mundiales de Clubes con los Rayados en esos años, considerada la época dorada del club bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich.

Neri fue a préstamo a Gallos donde bajo la tutela del propio Vuce logró la Copa Mx, único título que le faltaba en México y que agradeció en su mensaje de despedida de la escuadra queretana.

“Gracias Gallos Blancos de Querétaro por un año inolvidable, a mis compañeros, cuerpo técnico, médicos, masajistas, utileros y sobre todo a la afición. Solo me queda agradecer el apoyo. Me voy contento y feliz por obtener la única copa que me faltaba ganar en México”, publicó en su instagram.