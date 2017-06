Real Madrid encara con optimismo final de “Champions”

En rueda de prensa previa al partido decisivo, el técnico Zinedine Zidane reflejó tal positividad al declarar que están en un buen momento, “no hay presión. El Madrid vive con esta presión siempre. Lo he vivido como jugador y como entrenador. Todos sabemos lo que es este club”.

Marcelo, un poco más conservador, evitó entrar en detalles tácticos y se limitó a dar por entendido el buen nivel físico que posee el conjunto “merengue”.

“Las dos semanas de descanso no nos han venido mal. Hemos trabajado bien y el equipo está bien. No me preocupa el esquema de la Juventus porque sabemos lo que tenemos que hacer”, enfatizó.

Real Madrid enfrentará su segunda final en contra de la “vecchia Signora”. Su anterior duelo en una final de “Champions” se dio en la temporada 1997-98 y favoreció a los madrileños con marcador de 1-0 con anotación de Pedraj Mijatovic, resultado que rompió la sequía de 32 años que el conjunto merengue tenía sin conseguir ese trofeo.