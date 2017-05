Real Madrid doblega al Málaga y es Campeón de España

El Real Madrid culminó la obra y luego de mantenerse en una cerrada pelea por el título de España logró consagrarse Campeón tras vencer 0-2 al Málaga.

Zidane no se guardó nada y sabedor de que el margen de error era mínimo, mandó a su cuadro de lujo para encarar el último juego de la temporada, que se abrió rápidamente.

Con apenas dos minutos en el cronómetro, Cristiano recibió pase filtrado de Isco y con una carrera endemoniada, el portugués se enfiló al arco de Kameni, esquivó su salida y firmó el 0-1.

Los merengues empujaron contra su arco al cuadro local durante casi todo el primer tiempo, pero las espectaculares intervenciones del camerunés evitaron que el marcador creciera.

Sin embargo, en el complemento, los blancos volvieron a la carga para encontrar el tanto que sentenciara la Liga.

Al 57′, Benzema encontró un rechace dentro del área y remató sólidamente para poner el 0-2.

Fue el tanto que mató el intento de rebelión del Málaga, pues el Real Madrid ya no soltó el control de las acciones, al contrario, intentó aumentar el marcador.

Al 71′ Benzema recibió centro desde la izquierda y puso el tercero, pero fue anulado por un claro fuera de juego.

Llegó el momento de disminuir el esfuerzo físico y en los 15 minutos finales el Real Madrid circuló el balón para evitar cualquier sobresalto y esperar el silbatazo final que le permitiera festejar el título de Liga, que no ganaba desde la temporada 2011-12.