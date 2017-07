Pulido agradece muestras de apoyo tras la lesión que sufrió

Tras la fractura de húmero que sufrió Alan Pulido en el partido amistoso entre México y Paraguay, y que además lo dejó fuera de la Copa Oro, el delantero agradeció el apoyo que ha recibido.

“Muchas gracias por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido, no saben cómo se los agradezco”, redactó el rojiblanco en una publicación en su cuenta de Instagram en la que compartió una fotografía de él en el hospital.

Puligol también mencionó lo triste que le pone saber que ya no podrá pelear junto con el Tri el título de la Concacaf.

“Tenía muchas ganas de representar a mi país en ese torneo y no me queda más que desearles lo mejor a todos mis compañeros y cuerpo técnico. Y espero puedan cumplir el objetivo que nos trazamos”, escribió el futbolista.

Por último, el tamaulipeco aseguró que regresará “con más ganas y muchas más fuerzas” para seguir haciendo lo que más le gusta: jugar al futbol. Se espera que el atacante este fuera de actividad entre 10 y 12 semanas.