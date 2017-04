Polémicas, las manchas de Peláez en su exitoso paso con América

Tras casi seis años de glorias en la institución del América, se termina la era de Ricardo Peláez en la presidencia deportiva de las Águilas y dirá adiós a los de Coapa, dejando en una ‘vara muy alta’, con cuatro títulos; dos de Liga y dos de Concachampions.

Pero no todo fue éxito en el andar de Peláez con los azulcremas, ya que tuvo algunos polémicas que mancharon su etapa triunfante, como el fracaso en el Centenario o la destitución de Antonio Mohamed tras salir campeón.

CENTENARIO PARA EL OLVIDO

Nadie puede olvidar el Centenario del América, ya que no conquistó nada. Fue eliminado en las Semifinales de Copa MX por las Chivas en el Estadio Azteca, perdieron la Final de Liga MX frente a los Tigres, cayeron contra al Real Madrid en el Mundial de Clubes.

Por otra parte, tuvo un polémico caso de plagio en su himno de aniversario, y para el torneo de festejos no fichó a un jugador ‘bomba’ como acostumbraba cada seis meses.

LLAMA “PELAGATOS” A JOSÉ LUIS HIGUERA

Tras perder la Final del Apertura 2016 contra los Tigres en el Estadio Universitario, el CEO de Grupo Omnilife, José Luis Higuera, se burló de las Águilas a través de Twitter, y el presidente deportivo de América, Ricardo Peláez, llamó “pelagatos” al directivo de las Chivas.

“Por ahí me enseñaron un tuit que puso el gato de Vergara, Higareda o no sé como se llama, poniendo estupideces. El señor no ha ganado absolutamente nada, es un pelagatos y no sirve para nada”, dijo Peláez.

DESTITUCIÓN DEL TURCO MOHAMED

Horas antes de que América disputara la Final del Apertura 2014, Peláez dio a conocer que Antonio Mohamed no seguiría más en el banquillo azulcrema y que sería Gustavo Matosas quien lo reemplazaría. Ante el polémico acto, el Turco conquistó el título 12 para las Águilas y dejó la dirección técnica en lo más alto.

ARRIBO DE NACHO AMBRIZ A COAPA

La llegada de Ignacio Ambriz al América ha sido una de las polémicas más criticadas por la afición crema a Ricardo Peláez, los seguidores afirmaban que el DT no tenía méritos suficientes para comandar a las Águilas.

Para el Apertura 2015, Ambriz tomó el banquillo y llevó a los de Coapa a dos Semifinales de Liga MX y conquistó un título de Concachampions. La humillante derrota en el Centenario contra las Chivas por 3-0 en el Estadio Azteca fue lo que provocó su salida.

‘RIDÍCULO’ EN EL MUNDIAL DE CLUBES

América bajó el mando de Nacho Ambriz asistió al Mundial de Clubes y realizó un ‘papelón’ en 2015. En el primer partido cayeron contra el Guangzhou Evergrande y a su llegada a México recibieron todo tipo de críticas.