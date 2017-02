Sí hay Play off del Sabatino

Tres partidos importantes son los que se estarán desarrollando el día de hoy en el Parque del 31 Morelos; corresponden a los play off de la categoría tercera fuerza Vespertino, uno de ellos es para pasar a la final mientras que los otros son a eliminarse.

En información proporcionada por el coordinador de la Liga Mario González da a conocer que a las 14:30 horas en partido a eliminarse la novena de Inforadio se enfrentara a Cerveceros de la Mainero.

A las 16:00 horas el equipo del Deportivo Llera va ante Carreón FC, ellos están disputando su pase a la final, y a las 17:30 horas Diamantes vs. Deportivo Tito, en duelo a eliminarse.

Antes del platillo fuerte habrá tres juegos de la rama femenil, a las 9:00 horas Ópticas Perzus se enfrenta a Vaqueritas LG B, a las 10:30 horas Atrevidas de Caballeros vs. Vaqueritas LG B y a las 12:00 horas Guerreras vs. Pitsbull.

En otro escenario en partido amistosos en el IPSSET, 9:00 horas U. Politécnica vs. Deportivo Toñita, 10:30 horas águilas IMSS vs. Apaches, 12:00 horas Texanos vs. Cogar, 15:30 horas Ópticas Perzus vs. Músicos.

En el Parque Solidaridad de la Colonia México, 10:30 horas Deportivo Díaz vs. Dep. Macias, después toca el turno a juegos del femenil, 14:00 horas SJF Proyextra vs. MenoMex, 16:30 Rays de VR vs. Toros, 16:00 horas Vaqueritas LG A vs. AMED.

En el campo 3 de la Villa, 14:00 horas Dep. Martínez vs. Felinas, 15:30 horas Dep. Morales vs. Felinas. En el campo 4, 14:00 horas Fovo vs. Marte R. Gómez, 15:30 horas Chiqui Rockies vs. Marte R. Gómez.