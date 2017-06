Pirlo envía emotivo mensaje de aliento a la Juventus

El exjugador de la Juventus Andrea Pirlo, dijo que este sábado será el primer hincha del equipo turinés en la Final de la Liga de Campeones que se disputarán contra Real Madrid en Cardiff.

Pirlo, que estuvo cuatro años en la Juventus y que perdió la Final de 2015 contra el Barcelona, escribió una carta a sus excompañeros para darles su apoyo, a través de las páginas del diario ‘La Stampa’.

“Juve-Real, Final de la Liga de Campeones. Pese a que no estaré en el campo, seré el primer hincha. Ahora juego en Nueva York y a pesar de que no podré ver todo el partido, echaré un vistazo al celular y me iré rápido a casa, no me lo perderé”, escribió.

El centrocampista italiano nombró dentro del texto al arquero Gianluigi Buffon, que a los 39 años busca la que sería su primera Copa de Europa.

“Me alegro por Gigi (Buffon). Hace una vida que espera poder levantar esta copa. Espero que la gane, después de tantas veces en las que estuvo muy cerca, hasta la acarició. Lo dice un amigo y un excompañero, uno que lo conoce bien. Se la merece”, finalizó.