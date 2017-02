Por el pase a la final, en el Softbol Nocturno

Hoy por la noche se llevara a cabo un partido importante dentro del campeonato de la Liga Universitaria de Softbol Nocturno categoría tercera fuerza C, al jugarse el boleto a la final; siendo peleado por el equipo de La Nopalera y el INE.

El Parque del 31 Morelos (Prof. Carlos Benavidez Peña) será escenario del partido, en donde el duelo está pactado a dar inicio a las 19:30 horas La Nopalera y el INE pelearan por el pase a la gran final por el campeonato en donde ya espera el equipo del Faro.

Antes de dicho cotejo habrá un juego de corte amistoso entre Ciclones y el equipo de Sunrise Café, y a las 21:00 horas San Tuetano se mide ante Texanos.

También habrá otro duelo de corte amistoso en otros escenarios, a las 19:30 horas Quesos la Boronita vs. Toros, a las 21:00 horas Huracanes vs. Fraccionamiento Luis Quintero. Y en el campo del IPSSET a las 18:30 horas Comapa vs. Los Malqueridos y a las 20:00 horas CBtis 119 vs. Bravos.

Hoy a las 19:30 horas se llevara a cabo la junta previa para definir los horarios y días del segundo juego de la final del Grupo B de la categoría segunda fuerza entre Deportivo Guadalupe Luna y La Dinastia (1-0) y se programara el primer juego del Grupo A entre Rangers y los Apaches.