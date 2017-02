Por el pase a la final

Este fin de semana se disputara el boleto a la final por el Campeonato de la Liga Universitaria de Softbol Sabatino de la categoría tercera fuerza vespertino, entre los equipos de Inforadio y el Deportivo Llera.

Será el diamante del Parque del 31 Morelos (Prof. Carlos Benavidez Peña) que se desarrolle el encuentro que se programó para dar inicio a las 14:00 horas, el ganador disputara la corona ante Carreón FC, y el perdedor se quedara con el tercer lugar de la Temporada.

Antes del platillo fuerte se programaron tres juegos de corte amistosos a las 9:00 horas Texanos vs. Deportivo Toñita, 10:30 horas Cardenales vs. Combinado, 12:00 horas Cabezones vs. Victoria 22 (Rangers).

Y ya más tarde se pactaron dos juegos de la rama femenil categoría primera fuerza, 16:00 horas Vaqueritas LG A vs. Rockies B, 17:30 horas AMED vs. Ópticas Pérzus A.

En más juegos en el IPSSET, de la rama varonil a las 10:30 horas Fovo vs. Águilas IMSS, 12:00 horas Macias vs. Universidad Politécnica, 15:00 horas Despacho vs. Montacargas, 16:00 horas Musicos vs. Ópticas Perzus.

En el campo 3 de la Villa serán juegos del femenil, 10:00 horas Tecnólogico vs. Opticas Perzus B, 14:00 horas Vaqueritas LG B vs. Felinas, 16:00 horas Guadalupe Victoria vs. Pitsbulls. Y en el campo 4, 14:30 horas Proyextra SJF vs. Marte R. Gómez, 16:00 horas Santa Gertrudis vs. Toros.